Sonia, habitante de Bertogne, lance le concept "balance ta carte" pour soutenir l'horeca: "C'est une très belle initiative"

Les initiatives de soutien s’enchaînent un peu partout pour aider le secteur horeca et plus particulièrement les restaurants, fermés pendant plusieurs semaines. Sonia, habitante de Bertogne (commune voisine de Bastogne), grande amatrice des sorties restaurant, vient de créer le groupe "Restaurants Bastogne et alentours, balance ta carte" sur le réseau social Facebook. Si l’on veut manger un bout, plus besoin de se lancer dans des recherches sur internet, via des sites ou profils des restaurants. Tout est regroupé sur le fil d’actualité du groupe. Avec toutes les cartes des plats à emporter, horaires et les coordonnées et infos pour commander.

Les restaurateurs et patrons de snacks de la région peuvent en effet y déposer leur carte de plats à emporter. Afin que les plats soient transportables, certains ont dû l'adapter. Cette initiative offre donc une caisse de résonance supplémentaire à un secteur durement touché. L’initiative est très appréciée par les restaurateurs. Sonia a d’ailleurs reçu de nombreux messages de remerciements.

Ce concept rencontre déjà un certain succès. Lancée il y a 4 jours, le groupe compte déjà plus de 2500 membres. Des compilations de cartes de plats à emporter commencent aussi à émerger dans d’autres communes luxembourgeoises.