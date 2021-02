Sophie abandonne son métier d'infirmière pour réaliser son rêve: un atelier de couture mobile

Dans sa séquence "Feel Good Story du jour" sur Radio Contact, on découvre l'histoire de quelqu'un qui croit en ses rêves et qui s'est donné les moyens de les réaliser: Sophie et son projet "So Fil et Déco".

Sophie a un rêve et une passion depuis toute petite: la couture. Elle entame d’abord des études d'infirmière, métier qu'elle exerce durant une dizaine d'années.

Mais la couture lui reste dans un coin de la tête avec l'idée d'en vivre un jour. "J'avais envie d'en faire mon métier, mais avec la crainte de perdre l'envie et la passion", raconte Sophie sur les ondes de Radio Contact.

Il y a 3 ans, elle saute le cap et s'installe comme indépendante dans un magasin à Tamines, en province de Namur. Mais la jeune femme pense déjà à la suite: "Quand je suis allée m'inscrire comme indépendante, j'ai pris directement la carte de vendeur ambulant parce que je savais qu'un jour elle me servirait".

J'ai pris conscience que la vie était précieuse

Et ce jour est finalement arrivé. Sophie et son compagnon ont aménagé une camionnette en atelier de couture qui sillonne aujourd'hui les marchés. La jeune femme propose différents travaux de couture (ourlets, reprisage, réparation de trous dans les vêtements) mais aussi ses propres créations (bonnets, écharpes et différents articles éco-responsables comme des emballages pour pique-nique, cotons démaquillants, etc.).



"J'ai pris conscience que la vie était précieuse et qu'on doit se donner les moyens de la vivre comme on en a envie. Le bonheur, c'est aussi une question de point de vue, même si pour le moment les circonstances ne sont pas très favorables", estime-t-elle.

Sophie se trouve tous les lundis sur le marché de Fleurus, les mercredis à Auvelais, les vendredis à Tamines, et le 1er dimanche du mois à Chastre. Vous reconnaîtrez facilement sa camionnette, recouverte d'une fresque qu'elle a peint elle-même, de couleur bleue et jaune. Une camionnette qu'elle a baptisée "La bulle mobile de So Fil et Déco".