La récolte des noix a commencé à Suarlée: 5 tonnes à produire, nettoyer et transformer

La récolte de noix a débuté la semaine dernière au domaine de la Noiseraie à Suarlée. C'est le seul site en Wallonie à produire, nettoyer et transformer les noix sur place. Des fruits qui proviennent de 200 arbres âgés d'une trentaine d'années. Guy Lejeune, administrateur délégué du domaine, raconte : "Nous essayons de récolter la noix à pleine maturité. c'est à dire au sol, donc on la laisse tomber et on la laisse tomber et on la ramasse avec une machine qui les trie sur place."

La période de récolte devrait s'achever dans 1 mois. La production est uniquement destinée à la consommation belge. D'ici 10 ans, la récolte annuelle pourrait atteindre les 20 tonnes.