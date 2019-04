"Ce n'est pas une course, on démarre ensemble pour finir ensemble": le Télévie en Fête à Namur

"Le Télévie en Fête", événement traditionnel, festif et ouvert à tous a lieu, cette année, sur l'Esplanade de la Citadelle de Namur.

Balades à moto, à vélo et courses de jogging rythment ce lundi de Pâques à la Citadelle de Namur. A l'occasion du "Télévie en Fête", diverses activités sont organisées. Le but: récolter un maximum de fonds pour la recherche contre le cancer dans une ambiance festive, détendue et conviviale. "Ce n'est pas une course. On démarre ensemble pour finir ensemble", lance un participant.

Côté motards, deux parcours sont prévus. Ils sillonneront ainsi les plus beaux paysages de la province. Une course cycliste est également organisée. Sur le départ, ils étaient une centaine de sportifs déterminés à s'élancer pour aider la recherche. "C'est un challenge personnel. Mon papa a eu une leucémie, il y a 10 ans. Grâce aux progrès, il a survécu à cette maladie", confie Bernard au micro de nos journalistes Pauline Laurent et Michael Harvie. Sur son vélo, Caroline tient également à prendre le départ en ce lundi de Pâques. "Je sais que les financements pour la recherche sont très difficiles à obtenir or ils sont indispensables pour avancer", lance-t-elle.

Tous les participants s'accordent pour saluer l'ambiance festive et conviviale qui règne actuellement à Namur. Des expositions sont également prévues sans oublier les animations pour enfants. Des structures gonflables devraient notamment satisfaire les plus jeunes. Tout au long de la journée, 8 artistes se succéderont. Pour plus d'informations sur le programme de la journée, c'est ici.