Tentative d'attaque à la bonbonne de gaz d'un distributeur de bpost à Philippeville

Une tentative d'attaque à la bonbonne de gaz a visé un distributeur de bpost dans la nuit de samedi à dimanche à Philippeville, a indiqué le chef de corps de la zone Hermeton et Heure, David Doyen, confirmant une information de plusieurs médias.



Les services de sécurité ont été avertis, par une alarme anti-intrusion, de la présence d'une ou plusieurs personne(s) à l'intérieur du sas de l'agence, où se trouve un distributeur de billets. "L'objectif était de faire sauter le distributeur à l'aide d'une bonbonne de gaz reliée à un fil électrique mais cela n'a pas fonctionné", a précisé David Doyen. Les pompiers et les démineurs du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) se sont rendus sur place. "Il a fallu évacuer les occupants d'un immeuble voisin, essentiellement des personnes âgées. Tout s'est fait dans le calme. Elles ont été accueillies à la caserne des pompiers pendant que le SEDEE désamorçait l'engin", a conclu David Doyen. Le parquet de Namur a été avisé des faits. Le laboratoire scientifique de la police fédérale s'est également rendu sur les lieux.