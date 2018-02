Tentative d'enlèvement à Saint-Servais: un enfant de 10 ans assure avoir été accosté par des personnes à bord d'une camionnette

Les faits remontent à ce samedi 10 février, comme le rapporte La Libre Belgique.

Un garçon de 10 ans explique avoir été accosté par 3 ou 4 personnes à bord d'une camionnette noire, alors qu'il se trouvait devant le bowling de Saint-Servais. Les passagers auraient tenté de le faire monter à bord de leur véhicule. Les faits ont été rapportés par le grand-père du jeune garçon sur Facebook.

"Une camionnette noire près du bowling à Saint-Servais vient d'essayer d'enlever mon petit-fils en essayant de l'attirer dans la camionnette. Ils étaient 3 ou 4. Mon petit-fils a vu le chauffeur cagoulé. De peur, il a couru. Faites attention à vos enfants. Faites tourner un maximum sur la région de Namur", peut-on lire sur une publication partagée des centaines de fois sur le réseau social.





"On n'a pas l'impression que c'est du chiqué"

Selon des informations rapportées par La Libre Belgique, les suspects auraient proposé des friandises au jeune garçon. “Un enfant a bel et bien été accosté par plusieurs personnes à bord d’une camionnette. Par deux fois, ils l’ont interpellé. Vu son état de stress et les premières informations qu’il a données, on n’a pas l’impression que c’est du chiqué", a confié la procureur de Dinant au quotidien.