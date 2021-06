Tornade de Beauraing: la statue de la Vierge est restée INTACTE

Il faudra encore un peu de temps et surtout beaucoup de courage à Beauraing pour nettoyer et déblayer tous les dégâts causés par la tornade de ce week-end. Malheureusement la météo de ces dernières heures n'aide pas. Il fait plus frais et il pleut. Le seul miracle dans cette localité, il est très logiquement dans le sanctuaire des miracles.

C'est le troisième jour de déblayage à Beauraing. Notre équipe de journalistes qui s'est rendue sur les lieux constate les dégâts importants. De nombreuses habitations n'ont plus de toiture: "On est arrivés avec des K-Way et on est une bonne quinzaine de personnes à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. C'est catastrophique. Il faut s'entraider", commente un homme venu offrir ses services.

Touché lui aussi, le sanctuaire Notre-Dame. Des arbres sont tombés sous la force des vents mais il y a un constat: la statue de la Vierge Marie est intacte. Des croyants venus se recueillir y voient un signe. Une dame témoigne: "Je dirais que, à elle, il ne peut rien arriver..."

Victime de la tornade, le bâtiment d'à côté abrite une maison d'accueil et la communauté des soeurs qui s'organisent après le chaos. Soeur Marie-Ghislaine, la mère supérieure, témoigne dans le RTLINFO 13H: "Cela a été de la frayeur et puis quand on a vu le désastre, ça a été quand même assez fort".

D'après le Centre régional de crise, les événements de ce week-end devraient être qualifiés de "calamité publique" pour permettre aux habitants de solliciter le fonds des calamités.