Tous les restaurants fermés? A Mariembourg, une brasserie a trouvé le moyen de contourner les règles et ça cartonne (vidéo)

A Mariembourg, tout au Sud de la province de Namur, de petits chalets ont été transformés en mini-salles de restaurant. Ce concept ingénieux permet d' accueillir des clients pour les fêtes en toute sécurité.

Le concept est assez simple. Les clients réservent leur propre chalet et ne croisent pas les autres personnes. Les contacts sont également réduits avec les membres du personnel de la brasserie puisque les commandes se font par téléphone. Les plateaux sont préparés dans la brasserie et sont déposés devant les chalets.



Le concept est un succès. La brasserie affiche complet pour les trois prochaines semaines. Les 19 chalets sont occupés. Jennifer, cliente, est conquise. "Ca se passe très bien. Au niveau des normes sanitaires, je trouve que tout est parfaitement respecté . Ca nous permet de passer un très bon moment en famille dans cette période difficile où malheureusement tout est fermé. On est comme au restaurant et on profite en toute sécurité", a expliqué la cliente qui profite de ce moment en famille.



Ce concept permet également au personnel de la brasserie de reprendre le travail après plus de 6 mois d’inactivité. Mais la rentabilité n’est pas la même qu’en temps normal. "On ne peut clairement pas parler de rentabilité. Le personnel a été demandeur de retravailler et le patron est toujours novateur au niveau des idées. Pour donner un coup de pouce à notre métier après une période très sombre (…) il fallait trouver un concept, qui sur la durée, sera peut-être rentable", a expliqué Damien Appelmans, responsable de la brasserie.