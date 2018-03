Un sexagénaire a été accidentellement renversé par une voiture, jeudi soir à Tamines (Sambreville), et est décédé de ses blessures peu de temps après, a indiqué vendredi le parquet de Namur.



L'homme promenait son chien et a traversé "trop rapidement" une route mal éclairée. Le conducteur n'était pas sous l'influence d'alcool et ne roulait pas à une vitesse excessive, précise le parquet. La victime a finalement succombé à ses blessures vers 23h30.