Train avec 800 voyageurs immobilisé près d'Andenne après avoir heurté une personne

"Une personne est morte entre Andenne et Sclaigneaux (hameau entre Namur et Andenne), le train a roulé sur la personne", nous écrivait-on via le bouton orange Alertez-nous à 8h20. Jointe par téléphone, la SNCB informe qu'un train avec 800 voyageurs à son bord a effectivement heurté une personne vers 7h30 sans livrer d'informations sur l'état de la personne. Le train, qui roulait en direction de Liège selon un autre alerteur, a été mis à l'arrêt et la circulation interrompue. À 8h25, des bus étaient en route pour permettre aux passagers de quitter le train et regagner une gare.