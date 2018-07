Trois blessés dont deux enfants dans un accident à Lavaux-Sainte-Anne

Un accident de la route a fait trois blessés mercredi soir à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne, a indiqué le parquet de Namur.

La conductrice du véhicule n'a pas respecté un stop et a percuté un autre véhicule. Elle a été blessée, ses deux enfants présents dans la voiture aussi. "L'un d'eux a été plus sérieusement touché", a précisé le parquet de Namur. Un expert a été désigné pour déterminer les causes exactes de l'accident.