Trois fuyards à 200 km/h sur la E411: un policier maître-chien qui revenait de sa journée les prend en chasse

(c) Belga

Trois individus ont été interpellés jeudi soir à Sambreville après une course-poursuite avec la police entamée sur la E411, indique vendredi le parquet de Namur.

Un policier maître-chien revenait de sa journée de travail lorsqu'il a aperçu le véhicule des fuyards roulant à une vitesse d'environ 200 km/h sur la E411, en direction du Luxembourg. Il a alors essayé de l'intercepter avant de demander des renforts. Le véhicule pourchassé est sorti de l'autoroute à Namur. Il a ensuite traversé la ville à quelque 120 km/h, avant de s'engager sur la RN90. Il a finalement pu être intercepté à Sambreville, grâce à un travail coordonné des zones de police Samsom, Jemeppe-sur-Sambre et Namur. C'est une herse qui a permis de stopper les fuyards. Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule, muni de plaques françaises et dont le numéro de châssis était signalé volé. Les suspects doivent encore être entendus. A ce stade, des procès-verbaux ont été dressés pour entrave méchante à la circulation, séjour illégal, port d'arme (bombe à poivre) et détention de stupéfiants (cannabis).