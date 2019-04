Troisième incendie suspect dans une ferme du côté de Onhaye

Le feu s'est déclaré tôt, jeudi matin, dans un hangar d'une ferme à Gérin (Onhaye), a indiqué le parquet de Namur. Il s'agit du troisième incendie suspect du genre en trois jours.



Selon le parquet de Namur, le feu aurait été bouté à des ballots et deux bêtes sont décédées. Le labo doit se rendre sur place dans la journée de jeudi.Deux autres incendies suspects et similaires avaient déjà été commis dans des fermes de la région, mardi et mercredi.