Trottinettes: quelles sont les règles à respecter? (vidéo)

A Namur comme dans d’autres grandes villes, les trottinettes pullulent dans les rues. Les autorités ont donc décidé d’organiser ce mercredi une action de sensibilisation. Objectif: rappeler que tous les usagers doivent respecter le code de la route… et les autres.

La trottinette électrique en libre-service a débarqué sur le territoire namurois le 16 mai dernier. Et déjà, des problèmes de sécurité se posent : vitesse excessive, parking inapproprié, vandalisme, comportements inadaptés. Pourtant, ce nouveau moyen de transport a de nombreux atouts et est une solution de mobilité pour pas mal de Namurois. C'est pourquoi la Ville, accompagnée par la police, l'AWSR et le SPW, lance une action de sensibilisation ce midi à Jambes. Des stands d'informations sont installés place de la Wallonie avec essais des trottinettes sur des parcours de sécurité et en situation réelle. Les conseils d'usage et et rappels du code la route s'imposent. Un dépliant a été édité par la Ville.

L'objectif est d'encadrer la pratique de la trottinette sur le territoire. Avant leur installation, la Ville a fait signer une charte aux 2 fournisseurs.