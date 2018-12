Un accident à Frasnes-lez-Couvin provoque de LONGUES FILES: mieux vaut éviter le secteur

Si vous êtes du côté de Couvin, mieux vaut éviter la Nationale 5. La route est fermée à hauteur du passage à niveau de Frasnes-lez-Couvin. Aux alentours de 6h, un camion qui passait par là a perdu le contrôle de son bahut. Il s'est retrouvé à cheval sur la berme centrale à hauteur du passage-à-niveau.

Les trains circulant habituellement par Frasnes ne roulent plus pour l'instant. Des navettes de bus sont mises en place entre les gares voisines. Des perturbations sont à prévoir sur toute la ligne. L'évacuation du poids-lourd va prendre du temps. En attendant vous ne savez plus rejoindre la France par cet axe. Une déviation ?a été mise en place via les villages situés à proximité.