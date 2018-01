Un accident de voiture fait un blessé grave entre Saint-Servais et Rhisnes

Image d'illustration via Google Maps

Un accident impliquant un seul véhicule a fait un blessé grave dimanche matin entre Saint-Servais (Namur) et Rhisnes, a indiqué le parquet de Namur.





Les jours du passager sont en danger



L'accident est survenu vers 6h50, lorsque le conducteur du véhicule a foncé droit sur un rond point situé le long de la route de Louvain-la-Neuve. L'automobiliste est sorti indemne, mais le passager est polytraumatisé et ses jours sont en danger. Un expert a confirmé que le conducteur était seul en cause.