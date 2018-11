Un accident fait dix blessés dont trois graves à Sovet sur la E411: un minibus impliqué, l'autoroute est rouverte

Quatre véhicules sont entrés en collision ce lundi vers 19H sur l'autoroute E411 à hauteur de Sovet (Ciney, province de Namur). L'accident est survenu dans le sens Luxembourg vers Bruxelles. Un minibus a été impliqué.



Selon nos informations, dix personnes ont été blessées, dont trois gravement. "La zone Dinaphi a très vite envoyé des moyens. Les pompiers de Dinant, de Ciney et d'Yvoir sont arrivés, vu l'important nombre de blessés. Un mini-van a été impliqué dans l'accident, dans lequel il y avait plusieurs personnes. Nous avons dû faire venir neuf ambulances qui venaient de la zone Nage, de la zone Dinaphi et de la zone Luxembourg", nous a précisé Gilles Boonen, porte-parole de la zone de pompiers Dinaphi.



L'autoroute a été fermée à la circulation en direction de Bruxelles depuis l'échangeur d'Achêne jusqu'à 21h. Elle a ensuite été rouverte. L'accident et la fermeture de l'autoroute ont provoqué d'importants embarras de circulation.