Un adolescent de 13 ans victime d’une tentative d’enlèvement à Philippeville: les enquêteurs demandent aux témoins de se manifester

Le mardi 26 février 2019 entre 15h et 15h15, un jeune garçon âgé de 13 ans a été victime d’une tentative d’enlèvement rue des Religieuses à Philippeville.

Une Mercedes C203 break ancien modèle (probablement année de 2003) de couleur beige-jaune et immatriculée en France s’arrête au niveau de la victime. Le passager du véhicule attrape le garçon au niveau du bras mais celui-ci parvient à se dégager et prend la fuite.

L’auteur est un homme âgé entre 20 et 25 ans. Il mesure entre 1m80 et 1m85. Il a les cheveux foncés, les yeux clairs et une barbe.

Sa complice est âgée d’une quarantaine d’années. Elle a les cheveux teints en bordeaux et a des taches de rousseurs.

Les enquêteurs demandent aux témoins qui se trouvaient à proximité des lieux le jour des faits de se manifester. Il est aussi demandé aux personnes qui pourrait identifier l’auteur de prendre contact avec les services de police.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.