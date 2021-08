Un adolescent de 17 ans s’est noyé ce dimanche dans l’Eau d’Heure à Walcourt, en province de Namur. Le garçon était sur place avec des amis pour profiter du beau temps. Il s’est noyé après avoir sauté dans l’eau depuis un pont. Ni ses copains, ni les autres baigneurs n’ont réussi à le sauver.

Un dramatique accident survenu ce dimanche à Pry, dans l’entité de Walcourt, nous a été rapporté via le bouton orange Alertez-nous. Une dizaine de jeunes se sont donnés rendez-vous le long de l’Eau d’Heure, pour se baigner et sauter dans le cours d’eau depuis un pont. Mais vers 17 heures, Xavier, 17 ans, s’est retrouvé en difficulté alors qu’il venait de sauter dans l’eau.

En voyant son corps inanimé, ses amis appellent à l’aide. Bertrand, un riverain et chasseur ardennais, est alerté par les cris des adolescents. "Je me suis dirigé vers ce groupe et j’ai vu le corps du jeune homme inconscient, raconte-t-il. J’ai sauté dans l’eau pour le ramener sur le bord de la berge avec l’aide de mon père et de l’un de ses amis. On l’a ramené sur le bord de la berge et là, j’ai mené les premiers soins."

Les secours n’ont rien pu faire

La réanimation cardiaque a duré longtemps mais Bertrand n’est pas parvenu à sauver le jeune homme. Les secours sont ensuite arrivés sur les lieux et ont tenté, à leur tour, de sauver le jeune homme… en vain. Xavier est décédé, noyé. Il a été pris au piège des remous provoqué par la cascade. "C’est impossible d’en sortir parce que c’est un tourbillon. Même quand il y a eu les inondations il y a un peu plus de deux semaines, il y a des grosses bûches de bois qui ont été prises là-dedans et on voit qu’elles sont envoyées comme si ce n’était rien du tout. Du coup, un humain c’est impossible de s’en sortir", poursuit Bertrand.

Les jeunes, qui se retrouvent fréquemment à cet endroit, n’avaient pas bu, ni consommé de stupéfiants. Des riverains avaient pourtant tenté de les mettre en garde. "Pratiquement chaque jour de bon temps, ils viennent là et ils sautent. On a beau leur dire que c’est dangereux…", déplore un habitant de Pry.

Il faut essayer de sensibiliser les jeunes pour les empêcher d’aller dans ce type de lieux

Du côté de la commune de Walcourt, les autorités locales vont contacter le Service Public de Wallonie, propriétaire de l’infrastructure, afin de mieux sécuriser les abords du site. "Il faut insister sur le fait que les jeunes puissent aller nager à des endroits sécurisés. Mais certainement pas dans des lieux comme ici ou dans des carrières. Il faut essayer de les sensibiliser pour les empêcher d’aller dans ce type de lieux", commente Philippe Bultot, premier Echevin de Walcourt.

"Ce n'est pas un énorme pont, il est haut de quelques mètres mais l'intensité de l'eau là-bas est assez conséquente", a conclu la bourgmestre de Walcourt, Christine Poulin.