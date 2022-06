Un authentique bus scolaire américain transformé en gîte: l'idée originale de cette famille de Walcourt

Un nouvel hébergement insolite a vu le jour à Berzée dans l'entité de Walcourt. Daphné et son mari ont transformé un ancien bus scolaire américain en chambre d'hôte.

L'idée était au départ de rénover une caravane, mais c'est leur fille qui leur a donné l'idée du bus. Plus original et atypique, il a fallu un peu de temps pour trouver la perle rare.

Le bus qui est un authentique Américain, a été retapé pour être désormais un logement de vacances. Le véhicule a été déniché en France, à Orléans. "On a un copain qui a le permis D et qui nous a dit que si on voulait, il voulait bien le remonter. Alors, oui, il roule, mais est-ce qu'il allait pouvoir faire 600 kilomètres ? On tient quand même à notre copain !", rigole Daphné.

Le bus a transporté des écoliers en Pennsylvanie de 2002 à 2017 et il roule effectivement toujours. Il sera tout de même immobilisé et entièrement réaménagé pour accueillir des touristes : comptez environ 200 euros la nuit, pour deux personnes.

Installé dans le jardin, le bus est disponible depuis environ 3 semaines et les réservations affluent. Environ 3 à 4 par jour. Et le public vient parfois de loin : Daphné a accueilli deux Autrichiennes il y a quelques jours.