Un bébé décède dans des conditions suspectes à Dinant: le beau-père sous mandat d'arrêt

La maman et le beau-père du bébé d'un an, décédé dans des conditions suspectes le jeudi 17 juin à Bouvignes (Dinant), ont été inculpés de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité. La première a été libérée sous conditions, le second a été placé sous mandat d'arrêt, indique le parquet de Namur.



Le chef d'inculpation de coups et blessures ayant entraîné la mort n'a pas été retenu car "à ce stade, l'instruction ne permet pas de leur imputer la mort". Le parquet de Namur confirme par ailleurs que la cause de la mort est l'asphyxie, "mais elle n'est pas encore imputable aux parents".

L'enquête met également en évidence des coups plus anciens et plus récents dont l'enfant a été victime. Le beau-père comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Dinant.

Le 17 juin, un bébé né le 28 mai 2020 est décédé au Mont-Légia à Liège où il avait été héliporté depuis son domicile de Bouvignes. Sa maman et son beau-père ont été interpellés après ses funérailles, ce jeudi à Dinant.