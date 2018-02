A Andenelle, un bébé est entre la vie et la mort: il pourrait avoir subi des maltraitances

Une série d'auditions est prévue. Les membres de la famille devraient notamment être entendus.

Un nourrisson âgé de sept semaines et souffrant de graves traumatismes crâniens et de traces de coups est soupçonné d'avoir subi des maltraitances à Andenelle (Andenne), rapporte lundi L'Avenir. L'affaire a été mise à l'instruction, mais aucune privation de liberté n'a pour l'heure été faite, précise le parquet de Namur.



Depuis la fin de la semaine passée, le bébé est hospitalisé à Liège et ses jours sont en danger. Ce sont les voisins qui ont appelé les urgences, inquiets de l'état de santé de l'enfant. Depuis vendredi, l'affaire a été mise à l'instruction.





Une enquête est en cours

"Un médecin légiste a été envoyé pour examiner l'enfant. Et une enquête est en cours suite à ses premières conclusions. Le bébé porte en effet des traces de coups qui amènent à soupçonner un cas de maltraitance grave", rapporte la substitute à l'Avenir. Une série d'auditions est prévue. Les membres de la famille devraient notamment être entendus.