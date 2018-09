Un candidat écolo s'est fait voler 2000 affiches...mais les retrouve en pleine interview

C'est ce qui s'appelle un début de campagne électorale compliqué... 2000 affiches de la section namuroise d'Ecolo ont disparu et c'est probablement un vol. La tête de liste du parti local a voulu les récupérer à l'imprimerie mais quelqu'un d'autre, qu'il ne connait pas, les avait déjà emportées. Quentin Ceuppens avec Aline Lejeune.

Il était prévu de coller 2000 affiches électorales Ecolo ce week-end mais le panneau restera finalement vide…Tous les exemplaires ont été retirés chez l’imprimeur par un mauvais plaisantin. "Quelqu’un s’est présenté au nom de la locale Ecolo-Namur pour retirer des affiches, explique Philippe Noël, tête de liste du parti écologiste à Namur. Ces affiches, je devais les retirer moi-même et après vérification, nous nous sommes rendu compte que la personne qui avait réceptionné les affiches était inconnue chez nous."





Pas terrible pour le bilan écologique



Une plainte a été déposée à la police. Sur les caméras de surveillance de l’imprimerie, on distingue nettement un homme inconnu du parti écologiste."Si on ne les retrouve pas, ça implique pour nous une grosse perte de temps parce qu’on avait prévu l’organisation des collages ce week-end ci. On perd une semaine…Et puis si on doit réimprimer, le bilan écologique ne sera pas très bon" ajoute Philippe Noël.





Retournement de situation....inattendu



En plein milieu de l’interview, Philippe Noël reçoit un SMS. Coup de théâtre : "Je viens de recevoir un message de quelqu’un que je connais par personne interposée et…les affiches auraient été retrouvées" annonce la tête de liste. Et en effet, une caisse contenant des affiches électorales aurait bien été retrouvée dans la région de Beauraing. Reste à trouver l’auteur des faits et à comprendre les motifs de cette petite plaisanterie.