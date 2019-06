Un "coach en développement personnel" distribue des tracts douteux aux étudiantes namuroises: "Travaux pratiques avec celles qui en ont envie"

Tant la police que la direction de l'université appellent les étudiantes à la vigilance.

C'est dans le parc Louise-Marie qu'un certain Charles C. distribue des tracts aux jeunes étudiantes. Il se dit "coach en développement personnel" et leur propose ses services en "santé", "art de consommer malin", ou encore "mémorisation et augmentation de la concentration", rapporte La Meuse Namur.

Jusque-là, rien de bien méchant mais à y regarder de plus près, l'homme, âgé d'une cinquantaine d'années selon les témoins, vante aussi ses services en "sexe et amour".

Le détail en dit long : "J’enseigne des trucs de ouf (y compris à celles qui croient tout savoir). Travaux pratiques (mdr) uniquement avec celles qui en ont envie et qui me plaisent. Je précise qu’il N’y a PAS l’obligation de coucher avec moi ! Tant que je suis célibataire, j’accepte volontiers de le faire, juste pour rendre service bien entendu (pdr), avec une femme ouverte d’esprit…", écrit Charles sur son tract, précisant qu'il est prêt à envoyer des photos de ses attributs sur simple demande.

La police de Namur est au courant de la distribution de ces tracts mais il n'y a aucune infraction étant donné que l'homme ne s'adresse pas à des mineurs. Cela dit, les forces de l'ordre gardent "un œil attentif" sur cette affaire et invitent les étudiantes avec qui l'homme serait un peu trop insistant à se manifester. Il s'agirait alors d'un cas de harcèlement sexuel.

Du côté de l'université aussi, on reste attentif à la situation et il a été rappelé que des gardes patrouillent jour et nuit sur le campus.