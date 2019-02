17.000 offres d'emploi pour les métiers de l'horeca: un concours de cuisine est lancé pour susciter des vocations

En 2018, le Forem a diffusé 17.000 offres d'emploi pour les métiers de l'horeca. Pourtant le secteur fait tout pour susciter des vocations, notamment un concours entre plusieurs écoles. Le point avec Mathieu Langer.

Le Forem a diffusé 17 000 offres d'emploi pour les métiers de l'horeca. Deux fonctions sont reconnues comme "critiques": cuisinier et chef de cuisine. Les restaurants ont d'ailleurs du mal à en trouver. Pourtant, le secteur fait tout pour susciter des vocations comme un concours de cuisine organisé entre plusieurs écoles. La grande finale a lieu ce lundi. "Six écoles s'affrontent en binôme dans ce grand concours culinaire dont le but est de plonger les participants... comme si ils étaient dans la cuisine d'un grand restaurant", explique Mathieu Langer.



"On essaie de les mettre en situation réelle. C'est vrai que ce n'est pas évident car c'est la première fois qu'ils sont devant les grands chefs (...) Ils sont dans le stress d'un grand restaurant", explique Fabienne Dupuis, professeur à l'école hotelière de Liège.



"Il y a des émissions télévisées, des blogs, etc... la cuisine cartonne et pourtant il y a des problèmes de recrutements", précise Mathieu Langer.

"Je pense qu'il y a une mauvaise image du métier à la base où on a l'impression d'être toujours dans l'effort alors que c'est un metier de passionnés mais c'est un métier comme un autre", explique Olivier Massart, président des jeunes restaurateurs.