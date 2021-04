Collision entre un train et un véhicule près de Namur: le conducteur de la voiture est décédé

Une collision entre un train de passagers et un véhicule vraisemblablement tombé sur les voies a eu lieu samedi matin entre Lustin et Godinne (province de Namur). Brigitte habite près du lieu de l'accident. Depuis sa fenêtre, elle observe, depuis ce matin, au ballet des services de secours. "Quand on s'est réveillé à 7h25, tout était à l'arrêt", nous confie-t-elle.

La voiture a dévalé un talus

L'accident a eu lieu à 6h33. "Un train a heurté une voiture qui se trouvait sur les voies. Vraisemblablement, le conducteur a dévalé un talus d'une dizaine de mètres et s'est retrouvé en travers des voies", nous a indiqué Jessica Nibelle, porte-parole pour Infrabel. Grièvement blessé, les secours ont tenté une désincarcération. Selon nos informations, malgré leur intervention, le conducteur est décédé. La thèse du suicide est privilégiée par le parquet, selon des informations obtenues par l'agence Belga.

Le train transportait trois passagers. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Les secours ont été dépêchés sur les lieux, tandis que les passagers ont été évacués par la SNCB. Des navettes ont été mises en place. Le trafic sur la ligne concernée - Namur-Dinant (164) - a été interrompu. "Il va falloir envoyer un train de secours pour réparer la voie. Ces travaux devraient prendre une bonne partie de la journée", souligne Infrabel.

"C'est très impressionnant"

Jean-Claude Gillet, capitaine volontaire à la zone de secours Dinaphi explique avoir été appelé vers 6h20 du matin pour l'accident. "Un véhicule a été percuté par un train. On a d'abord pensé, d'après les informations reçues, que c'était au passage à niveau à Godinne. On est rapidement arrivé sur place (...) Nous avons vu le véhicule dans les voies au niveau de la borne kilométrique 76, coincé contre le train qui avait été heurté. Mais au départ on ne savait pas d'où venait le véhicule", a expliqué Jean-Claude Gillet.

Les secours ont constaté par la suite que le véhicule venait de la route qui surplombe le chemin de fer, à plus de 60 mètres de hauteur. "Le véhicule a dévalé tout le talus et a été heurté par un train (...) C'est très impressionnant. C'est la première fois qu'on a ça dans notre secteur", a précisé le capitaine volontaire à la zone de secours Dinaphi.