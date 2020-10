Un contrôle policier d'envergure des transports routiers a été réalisé à Spy

Un important contrôle policier a eu lieu sur l'aire d'autoroute de Spy en province de Namur. La police fédérale inspectait les camions pour vérifier qu'il n'y avait aucune infraction en matière de transports d'animaux, d'aliments et de déchets.

Repérés par un motard à l'oeil aguerri, les poids lourds considérés comme suspects ont été pris en chasse et rabattus vers le parking de l'autoroute. Notre équipe a pu assister au contrôle de l'identité d'un cheval qui se trouvait à bord d'un camion. Ces vérifications ont été faites par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Charlie Leroy révèle comment les agents procèdent pour établir l'identification de l'animal: "Le seul lien qui doit être indiscutable, c'est la relation entre le tatouage de l'animal et le tatouage inscrit dans le passeport. Ici le tatouage est à moitié illisible. On ne sait pas faire de lien entre le cheval et le passeport. On pourrait fournir une fausse identité à un autre cheval soit pour le faire rentrer dans la chaîne alimentaire, soit pour donner une valeur sportive...", explique l'agent.

L'équidé provient de Suède. Prévenues de l'anomalie, les autorités locales seront chargées de vérifier son identité chez son ancien propriétaire.

Dans un autre camion, l'inspecteur Leroy s'intéresse à une cargaison de gluten. "Nos vérifications sont faites dans deux directions: il y a tout ce qui est hygiène, température, respect des chaînes de froid et tout ce qui concerne la traçabilité des aliments... On vérifie que la traçabilité est bien assurée."

Cette opération implique également des policiers spécialisés dans les infractions environnementales. Ce chauffeur a des difficultés à prouver l'origine des métaux qu'il transporte. Une vérification sera réalisée chez le vendeur.

Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale: "Le fait de coordonner l'action, cela permet de travailler des matières que peut-être on travaille moins souvent parce que d'habitude la police d'autoroutes s'orientent exclusivement sur l'arrimage, les tachigraphes, les documents et ici on ouvre ces contrôles à des matières différentes parce que le transport par autoroute est très important et la Belgique est au centre de l' Europe", développe le policier.

Voici le bilan de ce contrôle d'envergure: cinq perceptions immédiates et un procès-verbal pour une infractions de roulage. De nombreux indices récoltés aujourd'hui permettront également de démarrer des enquêtes de plus longue haleine.