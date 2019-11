Un corps carbonisé retrouvé au milieu du village de Sart-Custinne

"Corps carbonisé retrouvé au milieu d'un chemin", nous écrit l'un de nos alerteurs via le bouton orange Alertez-nous. Renseignement pris auprès de la zone de police concernée, Houille-Semois, un corps a bien été retrouvé en milieu d'après-midi à Sart-Custinne (Gedinne) dans la province de Namur. La découverte a été faite par des passants aux alentours de 15 heures.

La police nous informe qu'elle est descendue sur les lieux de la découverte. Malgré l'état du corps, l'identification de la victime a pu être réalisée. Il s'agirait d'une personne dépressive qui a décidé de mettre fin à ses jours à 200 mètres de chez elle. Une bouteille de produit inflammable a par ailleurs été retrouvée sur un muret situé a proximité des lieux. "Diverses vérifications doivent encore être faites mais d'après les premiers éléments dont on dispose, il s'agit d'un suicide", a précisé le parquet de Namur.

Cyril Azard habite le village. Ce n'est pas lui qui a découvert le corps ni appelé le secours, mais passait dans la rue peu de temps après les faits. "J'ai vu qu'il y avait un corps par terre, sans en savoir plus au premier abord." Il poursuit: "Après avoir discuté dans le village, il s'agirait d'un homme qui aurait mis le feu à lui-même. C'était un habitant du village, qui habitait deux ou trois maisons plus bas. On n'en sait pas plus pour le moment. On ne sait pas ce qui l'aurait poussé à faire ça. C'est toujours un peu choquant, c'est quand même une personne du village".



Photos ©RTL INFO - Sébastien Prophète