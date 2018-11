Un corps repêché dans la Sambre à Namur

"Un corps vient d'être retrouvé dans la Sambre à Namur, près de l'Arsenal", nous a signalé un témoin via le bouton orange Alertez-nous vers 13h30. Police, pompiers et services de secours se trouvaient présents, a précisé notre interlocuteur, situant le lieu exact au pied du bâtiment IFAPME (l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises), rue Henri Lemaître. Nos confrères de L'Avenir a indiqué qu'un magistrat était attendu pour dresser les premières constatations.