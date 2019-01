Un des plus beaux villages de Wallonie serait envahi par des camions étrangers: un semi-remorque a frôlé la maison de Gérard à Falaën

Le petit village de Falaën, dans la commune d'Onhaye, se retrouverait envahi par des dizaines de poids lourds chaque jour. Selon les habitants, les camionneurs cherchent à éviter de payer la taxe kilométrique. Un reportage de Quentin Ceuppens et Alain Hougardy.

Le village de Falaën, une section de la commune belge d'Onhaye, réputé pour être un des plus beaux villages de Wallonie, est envahi par des camions, selon Gérard Adam, un riverain qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. D'après lui, les poids lourds passent par les rues étroites de la commune de 600 habitants pour éviter de payer la taxe kilométrique. "A mon avis, les camions, principalement étrangers, Roumanie, Lituanie, Estonie, Biélorussie, passent par le village pour éviter le système de taxation ou alors ils sont égarés via leur GPS", lance l'habitant.

Sur les images de vidéosurveillance, un semi-remorque a frôlé la maison de Gérard. Selon lui, les passages réguliers de ces véhicules occasionneraient des dégâts dans la commune. "Le pignon de la maison déguste suite au passage de plus de 40 tonnes. Dans les années 60, les chaussées étaient adaptées à ce type de convoi. A l'heure actuelle ce n'est plus le cas", ajoute Gérard Adam.

La taxe kilométrique a été mise en place en avril 2016. Deux ans plus tard, le ministre wallon des Transports ne constate pourtant pas de report sur le réseau des routes secondaires.

"La mesure globale faite sur le territoire de tous ces petits tronçons avec des comptages montre qu'il n'y a pas eu de transfert. Il n'y a pas eu un transfert des autoroutes vers les petites routes", explique Carlo Di Antonio, ministre wallon de la Mobilité et des Transports.

En revanche, le trafic routier en Wallonie progresse chaque année de 3% sur l'ensemble du réseau. Les communes qui constatent un afflux anormal de poids lourds, peuvent en avertir les pouvoirs publics afin que des mesures soient effectuées.