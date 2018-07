Un deuxième chalet incendié en trois jours à Florennes: quatre suspects activement recherchés

Un chalet a été incendié mardi après-midi à Morville, dans la commune de Florennes, a indiqué le parquet de Namur. Quatre suspects ont été aperçus sur les lieux et mis en fuite par un voisin. Ils sont activement recherchés. La police recherche un lien éventuel avec un autre incendie de chalet, survenu dimanche à proximité.



Les faits se sont produits dans un camping résidentiel à Morville, mardi vers 15h30. Le chalet est complètement détruit mais il n'y avait personne sur place et il n'y a pas eu de blessé. Quatre suspects ont été aperçus sur les lieux par un voisin qui les a fait fuir. Ils n'ont pas encore été identifiés, mais la police continue ses investigations. Des experts et un portraitiste vont être envoyés sur place.

La police recherche également un lien éventuel avec l'autre incendie de chalet qui a eu lieu dimanche à 50 mètres dans le même camping résidentiel. Le feu s'était d'abord déclaré dans une remorque puis s'est propagé jusqu'au chalet. La police avait dans un premier temps privilégié la piste accidentelle. De grandes herbes sèches étaient stockées avec du bois dans la remorque et aucune trace de produit accélérant n'avait été mise en évidence.