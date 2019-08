Un enfant de dix ans décède alors qu'il se promenait à Bièvre avec son grand-père: il a été fauché par la remorque d'un tracteur

Un enfant né en 2009 est décédé mercredi matin après avoir été percuté par la remorque d'un tracteur, rue du Rond-Point, à Bièvre, a indiqué le parquet de Namur.

Le tracteur a croisé une voiture dans un virage serré, les obligeant chacun à freiner. Lors du freinage, le tracteur a dévié vers un fossé. Sa remorque s'est alors mise en ciseau et a fauché la victime qui se promenait avec son grand-père. Le petit garçon, en vacances dans la région et originaire de Rhode-Saint-Genèse, est décédé sur le coup. Son grand-père s'en est, lui, sorti indemne. La conductrice de la voiture a, elle, été légèrement blessée et se trouve par ailleurs en état de choc. Un expert a été dépêché sur place. "A ce stade, les responsabilités ne peuvent pas encore être déterminées", a conclu le parquet de Namur.