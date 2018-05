Un hélicoptère de la police survole Namur: "Que se passe-t-il?"

Plusieurs personnes nous ont signalé la présence d'un hélicoptère de la police au-dessus de la ville de Namur, ce dimanche matin. "Je ne sais pas si c'est vraiment une alerte mais un hélicoptère lasse et repasse au dessus de Namur c'est un peu bizarre et étrange je ne sais pas s'il recherche un évadé", s'inquiète l'une d'entre elles. "Est-ce normal ?", ajoute un autre témoin.

La police fédérale nous a confirmé la présence d'un hélicoptère. Celui-ci a été déployé afin d'encadrer le marathon de Namur qui se tient actuellement. Il vise ainsi à assurer une sécurité maximale dans le cadre de cet événement. "Cet hélicoptère de la police est là dans le cadre du plan mobilité", nous explique un porte-parole.





4.000 sportifs attendus

En effet, plus de 4.000 sportifs étaient attendus, ce dimanche 22 avril, au départ du premier marathon de Namur. A l'initiative de l'ASBL Namur-Events, cette course, composée d'un marathon et d'un semi-marathon, est un véritable succès de foule.

Les deux parcours proposés font 21,5 et 42 kilomètres avec quelques modifications par rapport au programme initial. "Afin d'optimiser certains points de mobilité et d'accès, notamment au quartier d'Amay à Jambes, nous avons dû réaliser quelques petites modifications", avaient expliqué les organisateurs.





"Tout a été pensé pour que la ville reste accessible"

Concernant la sécurité, "nous avons eu droit à un dispositif renforcé avec près de 90 policiers. Tout a été pensé pour que la ville reste accessible mais il faut s'attendre à de gros embarras pour ceux qui voudraient traverser le centre", poursuivent-ils.

Les activités ont début dès ce matin, 8 heures. Les derniers participants devraient franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 15 heures.