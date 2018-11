Un hélicoptère en stationnaire à Walcourt depuis 4 heures du matin: que se passe-t-il?

La nuit de mardi à mercredi a été agitée à Walcourt, en province de Namur comme nous l'a signalé Nadège, une habitante de la localité, via le bouton orange alertez-nous. Depuis environ 4 heures du matin, un hélicoptère survole la zone à basse altitude: "Je l'entends fort à travers les fenêtres et je n'arrive plus à trouver le sommeil", nous a précisé la jeune femme. Selon la police fédérale, un hélicoptère a bien été déployé dans le cadre de recherches liées à une disparition. Selon plusieurs habitants, des combis de police auraient également été aperçus en certains endroits, avec des policiers équipés de lampes torches.