Un homme ivre blesse un policier à Namur: l'individu arrêté une 2e fois pour le même motif

Interpellé à Namur car il était ivre sur la voie publique, un homme a blessé mardi matin un agent de police au moment de sa mise en cellule, indique le parquet namurois. Touché à la main, le policier devra être opéré mercredi.



L'individu, né en 1987, est bien connu des services de police. C'est par ailleurs la deuxième fois en quinze jours qu'il se fait arrêter pour le même motif. Il a été privé de liberté et le dossier mis à l'instruction. Le parquet demande un mandat d'arrêt pour rébellion et coups et blessures sur fonctionnaire de police.

