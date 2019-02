Un homme tombe dans l'une des grottes les plus profondes du pays à Yvoir: la victime est coincée à 60 mètres de profondeur

Un sexagénaire est tombé dans la grotte du Trou Bernard à Yvoir ce samedi en début d'après-midi. "L'alerte a été donnée vers 13h. Un spéléologue relativement expérimenté venu de Flandre est coincé dans la grotte. C'est un homme de 65 ans qui est coincé. Il se trouve en ce moment à 60 mètres sous terre après avoir fait une chute. Il est blessé mais ses jours ne sont pas en danger", a indiqué notre journaliste envoyé sur place, Sébastien Prophète, dans le RTL INFO 19H.



"Pour l'instant nous avons des équipes qui sont en train d'installer des cordes pour procéder à l'évacuation à l'aide d'une civière. Nous avons une équipe médicale qui s'occupe des soins à apporter à la victime. Il faut surtout éviter que la victime ne se refroidisse. La température est de 10 à 12 degrés, donc on aggrave l'état de la victime s'il fait vraiment froid", a indiqué le directeur du service spéléo secours de la protection civile.



Les secours espèrent pouvoir terminer l'opération de sauvetage à l'aube ce dimanche.



Selon l'Office du tourisme d'Yvoir, le trou Bernard a été découvert en 1949. C’est le gouffre le plus profond de Belgique avec plus de 120 mètres de profondeur. Le trou Bernard possède plusieurs grottes et galeries souterraines.