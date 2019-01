Incendie dans une classe de l'école communale de Profondeville: le feu a vite été maîtrisé

Un léger incendie s'est déclenché dimanche en fin de journée rue Buissonnière dans une classe de l'école communale de Profondeville (province de Namur), indique Gilles Boonen, porte-parole de la zone de secours Dinaphi. Le départ de feu a été rapidement maitrisé et il n'y avait personne dans le bâtiment.



Une vingtaine d'hommes des zones de secours Dinaphi et NAGE se sont rendus sur place, étant donné le risque de propagation au reste de l'école. Les pompiers ont directement constaté que le dégagement de fumée était dû à un départ de feu dans une classe, qui a été rapidement stoppé. Il n'y a aucun blessé et les dégâts sont limités. L'origine de l'incendie reste inconnue, l'enquête est en cours.