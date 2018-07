Un incendie ravage un champ à Lustin

La canicule et la sécheresse se poursuivent, avec des conséquences pour les agriculteurs. À Lustin, un incendie s'est déclaré ce mercredi en début d'après-midi dans un champ du village, qui fait partie de la commune de Profondeville. "Feu de pailles", nous a prévenu un témoin, Xavier, via notre bouton orange Alertez-nous, en envoyant des photos:







Les pompiers de la zone NAGE ont confirmé qu'un feu ravageait bien le champs. Vers 16h, un homme du feu nous a précisé que l'incendie était en train d'être maîtrisé et qu'il ne devrait plus s'étendre. Nous n'en savons cependant pas plus pour l'instant sur l'importance des dégâts.