Un jeune conducteur percute des véhicules parqués sur l'aire d'une station-service à Courrière: vitesse et météo seraient en cause

Un conducteur d'une vingtaine d'années a perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course dans des voitures parquées sur l'aire d'une station-service de Courrière (Assesse), indique le parquet de Namur. Les faits se sont produits lundi en début d'après-midi.



L'accident a eu lieu au bord de la Nationale 4, en direction de Namur. L'homme a d'abord heurté trois voitures en stationnement, avant d'être projeté contre un quatrième véhicule. Sa voiture a ensuite pris feu, mais l'incendie a pu être éteint rapidement par le personnel de la station.



Seul le jeune conducteur est blessé, sans gravité. Le parquet attribue sa sortie de route à une vitesse excessive et aux conditions climatiques.