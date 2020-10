Un jeune de 22 ans décède dans un accident de voiture à Dinant: il a percuté un muret

Un automobiliste de 22 ans a perdu la vie, dimanche soir, dans un accident de la route qui s'est produit rue Saint-Jacques à Dinant, a indiqué lundi le parquet de Namur.



Seul en cause, le conducteur a percuté un muret alors qu'il descendait la chaussée et est décédé sur le coup. Un expert a été envoyé sur place à la demande du parquet de Namur. "Il n'y a pas d'intervention d'un tiers. L'accident est dû à une perte de contrôle du véhicule dont la cause n'est pas encore connue", a précisé le parquet.