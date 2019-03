Un jeune homme fait une chute mortelle d'une falaise à Couvin: que s'est-il passé?

Un homme d'une vingtaine d'années est décédé, vendredi soir, à Couvin, après être tombé d'une falaise. C'est ce qu'ont indiqué le parquet de Namur et le bourgmestre de Couvin, Maurice Jennequin, confirmant une information de SudPresse.



Samedi matin, les causes de la chute n'étaient pas encore connues. "L'enquête est en cours, on doit encore faire certaines vérifications", a indiqué le parquet de Namur. Le bourgmestre de Couvin, qui s'est rendu sur place, explique par ailleurs que plusieurs décès ont déjà été constatés à cet endroit. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu plusieurs suicides. Cependant, dans ce cas ci, on ne sait pas encore ce qui s'est produit. Des échos que j'ai eus, ils étaient trois. Que faisaient-ils là-bas? On ne sait pas. La falaise ne se situe pas près d'un chemin public. Il y a une porte, verrouillée, et il faut escalader un muret", a précisé Maurice Jennequin.