Un joggeur s'est fait agresser au couteau sur le ravel près Fosses-la-Ville: avez-vous aperçu cet homme ?

Le parquet de Namur nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant. Le mardi 27 avril 2021 vers 18h50, une agression au couteau a été commise sur un joggeur sur le chemin vicinal reliant le ravel à la rue de la Bruyère à Vitrival – entité de Fosses-la-Ville.

L’auteur est âgé d’une trentaine d’années, mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a d’épais sourcils et un collier de barbe parsemé de trous.

Au moment des faits, il portait un pantalon de training gris, un T-shirt noir et une casquette grise.

Si vous pensez pouvoir aider la police, téléphonez au 0800 30 300 ou allez sur ce site.