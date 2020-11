Un lieu d’accueil pour les sans-abris accessible dès aujourd’hui à Namur: 63 lits disponibles

Face aux températures de plus en plus froides, Namur s’adapte pour les sans-abris. La caserne du Génie à Jambes devient un lieu d’accueil, avec 63 lits disponibles dès ce lundi. Après de nombreux déménagements, cet abri prend cette fois place pour une plus longue durée. Le bâtiment spacieux facilite le respect de la distanciation sociale. Il a été réaménagé grâce à un financement de la Ville pour un budget de 190.000€.

L’abri est accessible par la rue de Dave, de 21h à 7h30 du matin. Il dispose de douches, et d'un endroit sécurisé pour les chiens.