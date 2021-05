Un magasin local inédit ouvre ses portes à Beauraing: "L'avantage, c'est qu'on peut faire 10 producteurs en une seule fois"

Le magasin, qui propose les produits issus d'une coopérative, vient tout juste d'ouvrir ses portes et devrait accueillir à l'avenir d'autres producteurs locaux.

Du neuf pour les habitants de Beauraing. Depuis hier, un magasin permanent de produits frais et locaux est ouvert dans le centre-ville. Il n'y en avait pas encore dans la commune. Il propose du pain, de la viande, des légumes, ou encore des produits laitiers tout droit venus de la ferme. 7 producteurs proposent leurs produits à la vente. Du coup, plus besoin de courir pour le client, tout est concentré dans un seul et même magasin.

"On dit toujours au gens de retourner chez les producteurs mais quand on a qu'une heure ou deux par semaine, qu'on doit faire ses courses et qu'on doit faire 10 producteurs, on abandonne vite. l'avantage de ce genre de magasin c'est que ça permet de faire les 10 places en une seule fois", explique André Henin, agriculteur et coopérateur du magasin.

Créé en partenariat avec une entreprise d'économie sociale, le commerce est ouvert du mercredi au samedi. Le projet était en réflexion depuis plusieurs années et devrait à l'avenir s'ouvrir à d'autres producteurs.