Un mariage prend fin brutalement à Assesse: plan catastrophe déclenché, 9 personnes blessées

Un accident a mis un terme à une réception de mariage organisée ce samedi à Sart-Bernard (Assesse). Les invités s'étaient rassemblés dans une ferme de la rue les Quartiers. Certains se sont réunis sur un balcon en bois. Celui-ci s'est effondré, entraînant plusieurs personnes dans une chute de deux mètres de hauteur.



Le plan catastrophe a été déclenché par les autorités. Sept ambulances et deux SMUR ont été dépêchés sur place, en plus des pompiers et de la police.



Neuf personnes ont été emmenées aux urgences. Aucune n'est dans un état critique. "Plus de peur que de mal. Dommage que ça arrive un jour comme ça", ont confié certains convives à nos reporters envoyés sur les lieux.



La réception a pris fin suite à la chute. La thèse de l'accident est privilégiée.



© Aline Lejeune