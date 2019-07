Un multirécidiviste de Viroinval brûle la voiture de son cousin, vole dans deux chalets et menace sa compagne d'un couteau

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme poursuivi pour deux vols qualifiés, un incendie de véhicule et des menaces commis en mai 2019 à Viroinval.

Sous l'influence de l'alcool et de médicaments, le prévenu avait bouté le feu au véhicule de son cousin, pendant la nuit, car ce dernier avait refusé de le conduire quelque part la veille des faits. Le véhicule se trouvait à proximité de la façade d'une habitation mais le feu ne s'était pas propagé. Lorsque les policiers se sont rendus au domicile du suspect après cet incendie, ils ont été informés par sa compagne qu'il avait commis deux vols qualifiés dans des chalets, deux jours plus tôt, et qu'il l'avait également menacée avec un couteau parce qu'elle faisait trop de bruit en nettoyant.





Déjà condamné 4 fois



Lors de l'audience, le prévenu a reconnu l'entièreté des préventions. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Parmi les conditions imposées figurent celles de ne plus consommer de produits stupéfiants et de ne plus fréquenter des personnes susceptibles d'en consommer. Déjà condamné quatre fois par un tribunal correctionnel pour des faits de vols, stupéfiants, harcèlements, coups et menaces, il a bénéficié d'une ultime chance.