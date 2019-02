Un Namurois maltraitait des chatons sur l'application Tik Tok: "Ils étaient à bout, hébétés, hagards"

Les utilisateurs de l'application Tik Tok ont découvert ce dimanche des images dont l'horreur était difficilement soutenable pour les yeux. Un jeune Namurois postait en effet des clips sur lesquels il maltraitait deux chatons.

Exposés à une musique dont le volume était très élevé, projetés devant un canon à fumigènes, les chatons étaient devenus apathiques, rapporte ce matin le journal de La Meuse-Namur.

Grâce à la signalisation d'utilisateurs à l'ASBL Sans Collier, l'homme a pu être rapidement identifié dans la journée et arrêté dimanche après-midi. Les chatons ont été immédiatement enlevés à son propriétaire. Ceux-ci sont dans un état de santé critique: sous-alimentation, problème d'audition, et gale non soignée. L'un d'entre eux est aussi borgne. "Ils ont été récupérés par le refuge en fortes carences, épuisés, hagards, quasiment aveugles", a en effet écrit Sans Collier sur sa page Facebook. "Ils sont maintenant en sécurité au refuge et font l'objet de nombreux soins, en espérant une réhabilitation."

L'ASBL va porter plainte contre le jeune homme pour qu'il ne puisse plus détenir d'autres animaux.