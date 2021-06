Un octogénaire perd la vie en sortant de chez lui en voiture à Beauraing

(C) Belga

Un homme né en 1934 a perdu la vie, mercredi en fin d'après-midi, dans un accident de la route, rue de Rochefort à Beauraing, indique jeudi le parquet de Namur.

La victime et son épouse quittaient leur propriété à bord de leur véhicule lorsqu'une autre voiture, qui circulait sur la rue de Rochefort, est arrivée et n'a pu éviter la collision. Trois ambulances, un véhicule de désincarcération, deux de balisage et un hélicoptère de Bra-sur-Lienne se sont rendus sur les lieux. Héliporté vers un hôpital, le conducteur de la première voiture n'a pas survécu à ses blessures. Un expert a aussi été dépêché sur place.