Un projet d'exploitation agricole dérange à Wancennes: une pétition a été lancée

Un projet d'exploitation agricole à Wancennes (Beauraing) fait bondir certains habitants. Situé sur les hauteurs du village, l'endroit choisi est l'un des plus beaux points de vue de la région. Il est d'ailleurs repris dans un périmètre d'intérêt paysager.

Le projet est porté par un couple d'agriculteurs anversois (de 55 ans). Il consiste à construire une étable destinée à l'élevage de 122 bovins ainsi qu'une habitation familiale. Greta Rijvers et son mari possèdent 15 hectares de terres à Wancennes. Celles choisies pour le projet sont les mieux adaptées à leur activité et les moins gênantes, selon eux, pour les riverains puisqu'elles sont à l'écart du village. Les bois proches permettront de cacher la ferme et donc de diminuer l'impact visuel. De plus, il s'agit d'une exploitation familiale, traditionnelle et de petite taille, et non pas industrielle.

Une demande de permis refusée en 2018

Des arguments qui ne rassurent pas certains riverains. Selon eux, le projet est un coup de poing dans le paysage. La construction est énorme, composée de parpaings et de tôles ondulées qui ne s'intègrent pas du tout dans l'environnement, estiment les personnes opposées au projet. Les riverains regrettent que les porteurs du projet n'aient pris la peine de se concerter avec la population locale. Ils ne sont pas contre le projet mais pas à cet endroit-là, le couple possède plusieurs terres. Ils craignent aussi des nuisances liées au charroi, ou encore des problèmes d'approvisionnement en eau potable, qui manque parfois dans le village. Ils ont transmis leurs remarques aux autorités communales et ont lancé une pétition qui a récolté près de 250 signatures.

Le projet en est à sa deuxième version. La demande de permis pour la première version en 2018 a été refusée par la commune et la Région wallonne. Les demandeurs souhaitaient y installer des gîtes. Pour cette deuxième version du projet, l'enquête publique est en cours et se termine lundi. La commune devra ensuite décider d'octroyer ou non le certificat d'urbanisme, étape préalable à la demande de permis.