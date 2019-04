Un pyromane sévit-il à Onhaye? Trois voitures ont encore été incendiées cette nuit

Trois véhicules ont été incendiés, vendredi entre 5h et 8h du matin, à Gérin et Falaën (Onhaye) en province de Namur, a indiqué le porte-parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen.



Deux des trois véhicules sont complètement détruits tandis que les dégâts au troisième sont limités, le propriétaire ayant réussi à éteindre l'incendie par ses propres moyens. "Les pompiers de Dinant et d'Yvoir sont intervenus sur place", a précisé le porte parole de la zone Dinaphi.



Avec ces trois feux de voiture, le nombre d'incendies est porté à sept dans la région d'Onhaye depuis le mardi 16 avril. Trois bâtiments agricoles ainsi que des haies ont précédemment été la proie des flammes. Selon la télévision locale de l'arrondissement de Dinant MaTélé qui cite une source policière, une personne originaire de la région a été privée de liberté.